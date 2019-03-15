O型腿、莫名骨折、發展遲緩？小心兒童佝僂症惹禍

2019-03-15 09:40

〔記者王駿杰／新竹報導〕男童小志（化名）10個月大學走路時，曾不小心跌倒，造成腿骨骨折，送醫打石膏固定，拆除石膏後，腿部仍然無力站直，無法挺直腰身，爸媽焦急帶著他四處就醫，卻查不出病因，直到求助台大醫院新竹分院小兒內分泌科，才在醫師檢驗下確診是「兒童營養不良合併維他命D缺乏佝僂症」。

小兒內分泌科劉明侑醫師表示，目前一歲半的小志不只發展遲緩，連身高、體重都嚴重落後同年齡的孩童。除了O型腿，他的手腕、膝蓋都出現異常寬大的現象，X光顯示，小志雙側的前臂、大腿骨的生長板都出現毛刷樣的異常、甚至呈現杯狀變形，所幸在均衡的營養改善及補充維他命D之後，小志的骨頭逐漸恢復正常，身高體重增加，更開始學會站立、走路。

劉明侑指出，原來小志的媽媽參考坊間的非營養師出版的副食品書籍，除了母奶之外完全不讓小志攝取其餘牛奶、肉類等動物性蛋白質，只吃蔬菜和米飯泥，少了足夠的蛋白質和維他命D，才產生佝僂症的疾病。

劉明侑說，佝僂症是兒童特有的一種疾病，由於體內礦物質（主要為鈣、磷）不足或代謝異常，導致骨骼礦質化（mineralization）不良。成長中的孩童因生長板尚未癒合，就會出現骨頭變形甚至O型腿、X型腿，發展也會遲緩。

劉明侑表示，長中的孩童需要均衡、充足的營養支持，若飲食習慣不良、極度缺乏日照、孕婦本身缺乏維他命D、服用特定抗癲癇藥物、胃藥、腸胃吸收不良或腎臟疾病的孩童，這些情況都可能造成佝僂症。

劉明侑呼籲，民眾若發現孩童身高體重成長遲滯、懷疑發展遲緩、O型腿、X型腿或是骨骼變形，甚至不明原因骨折、頭骨囟門超過一歲半仍未關閉、手腕與腳踝關節處寬大增生、或不明原因抽筋合併低血鈣，務必要求助內分泌科醫師，檢查是否有佝僂症的可能。

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