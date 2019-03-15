學校藝文中心和餐廳自己設計 忠信學校學生展才華！

［記者洪美秀／新竹報導］別小看年輕高中生對建築設計的想法，新竹縣忠信學校多媒體廣告室內空間設計科學生除擁有繪畫功力，更透過多媒體及廣告設計出一系列的產品，有學生以學生藝文中心和學生餐廳為發想進行建築設計，還有學生想留住18歲的青春，畫了自畫像，更有學生將傳統古樂器柳琴以新意向展現，學生透過奔放的設計理念，發揮3年的學生成果。
新竹縣忠信學校多廣室科連續多年蟬聯全國技藝競賽大獎，學生以2019年的畢業專題設計為例，結合新竹地區的文史、在地的文化與產業，設計一系列的產品，像設計嶄新的黑蝙蝠飛行博物館，也規劃設計學生藝文中心、餐飲休閒中心、活潑校園生活等，還有學生結合大湖草莓，進行產品相關設計，都展現學生對時下產業脈動的注意。
另有同學以手機APP與AR擴增實境來讓校園導覽更活潑。有學生因長期學柳琴，便結合小組力量，藉由影片和專刊製作，投入柳琴國樂的推廣行列。還有學生想留著最美麗青春的18歲，畫了自畫像，期許像天使的翅膀般展翼高飛。
忠信學校表示，學生作品，涵蓋學生歷年得獎作品、建築空間設計、企業識別設計、微電影與多媒體設計，即日起在新竹市文化局梅苑展出，展期到17日。
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新竹縣忠信學校學生設計校內的藝文中心和學生餐廳，符合學生需求，展出的建築作品讓人驚豔。（記者洪美秀攝）
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想得到18歲的青春模樣嗎？新竹縣忠信學校學生鄭昀宸以自畫像展出畢業作品，希望留下18歲的青春模樣，更期許自己展翼高飛。（記者洪美秀攝）
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新竹縣忠信學校多廣室科學生的畢業成果展豐富多元，學生展現創意才華。（記者洪美秀攝）
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