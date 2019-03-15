學校藝文中心和餐廳自己設計 忠信學校學生展才華！

2019-03-15 09:19

［記者洪美秀／新竹報導］別小看年輕高中生對建築設計的想法，新竹縣忠信學校多媒體廣告室內空間設計科學生除擁有繪畫功力，更透過多媒體及廣告設計出一系列的產品，有學生以學生藝文中心和學生餐廳為發想進行建築設計，還有學生想留住18歲的青春，畫了自畫像，更有學生將傳統古樂器柳琴以新意向展現，學生透過奔放的設計理念，發揮3年的學生成果。

新竹縣忠信學校多廣室科連續多年蟬聯全國技藝競賽大獎，學生以2019年的畢業專題設計為例，結合新竹地區的文史、在地的文化與產業，設計一系列的產品，像設計嶄新的黑蝙蝠飛行博物館，也規劃設計學生藝文中心、餐飲休閒中心、活潑校園生活等，還有學生結合大湖草莓，進行產品相關設計，都展現學生對時下產業脈動的注意。

另有同學以手機APP與AR擴增實境來讓校園導覽更活潑。有學生因長期學柳琴，便結合小組力量，藉由影片和專刊製作，投入柳琴國樂的推廣行列。還有學生想留著最美麗青春的18歲，畫了自畫像，期許像天使的翅膀般展翼高飛。

忠信學校表示，學生作品，涵蓋學生歷年得獎作品、建築空間設計、企業識別設計、微電影與多媒體設計，即日起在新竹市文化局梅苑展出，展期到17日。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/