不只是「白色情人節」！3月14日還有這些紀念意義

2019-03-14 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕今天3月14日除了是白色情人節之外，其實還是有名的圓周率日（Pi Day）、美國猶太裔物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）的生日，同時也是英國物理學家史蒂芬·霍金（Stephen William Hawking）逝世滿一年的日子。

圓周率是一個數學常數，為一個圓的周長和其直徑的比率，約等於3.14159265358979323846，一般我們會取到小數點後兩位，也就是3.14。而圓周率日的由來，是由美國麻省理工學院在1988年率先提議將3月14日訂為「國家圓周率日」，直到2009年通過，因此今天是圓周率日的31週年。

3月14日也是物理學家愛因斯坦的生日，他自1879年出生，不僅創立了現代物理學兩大支柱之一的相對論，還發現質能等價公式，在科學領域極具影響力，並曾獲得諾貝爾物理學獎。愛因斯坦逝世於1995年，今天是他140歲的生忌。

另外，英國天才物理學家史蒂芬·霍金因罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（Amyotrophic lateral sclerosis，俗稱：漸凍症），於去年3月14日逝世，享壽76歲，今天也是他逝世滿一年的日子。然而霍金過去警告「外星人真的存在」及他留下的大哉問，包含「上帝存在嗎？」、「宇宙是怎麼開始的？」等等言論，仍讓世人深感著迷、不斷省思。

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