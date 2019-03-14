跟進國際禁令 台灣禁飛波音737 MAX

2019-03-14 20:08

〔記者陳宜加／台北報導〕波音737 MAX新機半年內連續2起墜機事故，去年10月印尼獅子航空、今年3月衣索比亞航空先後發生空難，各國紛紛宣布禁飛，波音公司今天建議停飛737 MAX系列機型。民航局也發布適航指令，停止波音737 MAX8、737 MAX9 飛入、飛越或飛出我國，同時停止所有飛航計畫申請。

民航局公告，2018年10月29日印尼獅航、今年3月10日衣索比亞航空接連發生空難，不到5個月間，各有一架 波音737 MAX8新機失事；美國FAA分別於去年11月、12月發布緊急與正式適航指令、今年3月11日發布持續適航通告，說明737 MAX機型「操控特性增益系統（MCAS）」遇到攻角感測器數據有誤時，水平尾翼將自動微調，導致機頭不正常下沉，造成飛行組員操控飛機困難，因此要求機組人員遭遇相關情況時，須依照飛航手冊修訂文件與相關操作程序進行緊急處置。

由於FAA已於3月13日發布緊急命令，停飛所有美國境內的737 MAX8、737MAX9機型；歐洲航空安全署（EASA）亦已發緊急適航指令，停止該兩種機型於所有歐盟區域營運飛航，且禁止其他國家飛入或飛出歐盟區域；同時FAA並表示波音將進行MCAS相關系統設計變更，包括軟體更新與系統操控限制，顯示相關系統仍有潛在設計風險。

民航局指出，雖然失事肇因仍於調查作業中，但基於該兩種機型已有造成飛航組員操控困難，導致飛機失控的危險，並考慮國際間飛安風險評估，認為疑慮尚無法於短期緩解，且目前亦無法佐證波音設計變更有效性，因此發布適航指令，以確保飛航安全。

根據民航局公布適航指令，停止所有航空器所有人操作737 MAX8、737MAX9機型飛入、飛越或飛出我國，同時停止所有操作737 MAX8、737MAX9機型飛航計畫申請，生效日期從台北時間今天晚間7時開始。

民航局也說，適航指令為預防性作為，將視調查結果及原廠建議，發布後續相關適航指令。

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