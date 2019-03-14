農委會要求15日前自拆埤塘 養殖業衝到桃園市府抗爭

2019-03-14 22:15

［記者謝武雄／桃園報導］監察院糾正桃園埤塘養殖違法，基於桃園埤塘養魚有百年歷史，農委會一方面協商修法，另發文要業者於15日前自拆，由於拆除期限將至，養殖業者人心惶惶，今天上午聚集市府抗議，要求未有具體決策前緩拆，由於農業局官員遲遲未能答覆，導致激動漁民欲衝入市府陳情，所幸現場聯絡水利會同意緩拆並續約，農業局長郭承泉也承諾為漁民爭取最大權益後，漁民才陸續離去。

上百位陳情漁民是在議員李家興、周玉琴、涂權吉、詹江村、劉茂群等人陪同下在府前廣場抗議，桃園市養殖漁業發展協會發起人胡榕展表示，台南市立委陳亭妃質疑桃園埤塘養殖違法，後來監察院就根據水利法糾正，但桃園埤塘養殖已經有百年歷史，為此，農委會也多次邀集相關單位討論修法，漁民於2月26日向市長鄭文燦陳情，未料在方案未明之時，農委會竟然要求業者於3月15日先行自拆水車、飼料等飼養設施，他們要求未有具體決策前緩拆。

農業局先由主任秘書黃玉詩與漁民溝通，黃玉詩雖然強調，農委會已經了解桃園埤塘養殖有其淵源、歷史，也多次邀集相關單位討論修法事宜，明天下午還要開會討論，也會為漁民爭取權益，但對於緩拆則無法承諾，僅強調是農委會職權，對於黃玉詩遲遲未能答覆，激動漁民多次欲衝入市府陳情，還要求局長郭承泉、市長鄭文燦下來與漁民對談。

最後還是李家興透過電話與桃園農田水利會總幹事黃金德通話，黃金德也透過電話擴音向漁民保證緩拆、並與漁民簽約，才讓漁民鬆了口氣，隨後郭承泉也到場接下漁民陳情書，同意明天會議儘量安排漁民代表到場，並爭取漁民最大權益。

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