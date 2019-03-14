醫病》擁傲人H罩杯卻不開心 她靠縮胸找回自信

2019-03-14 20:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名38歲婦人產後擁有傲人的雙峰，罩杯從C持續增大到H，卻因胸前太豐滿，不但彎腰駝背、肩頸酸痛，也無法自在運動，尤其很難買到適合的衣服，覺得非常困擾，決定接受縮胸手術，兩側乳房各減掉500公克，接近一顆籃球的重量，將胸部縮小到D罩杯，終於不用再擔心旁人的異樣眼光。

這名婦人10年前生完小孩後，胸部每年幾乎以半個罩杯的速度持續長大，讓胸圍從C罩杯增大為34H，因胸前實在太雄偉，成為沈重負擔，導致背部、肩頸酸痛，尤其很難買到合適的衣服，造成生活上的不便，因奶奶生前也有此困擾，讓她體會奶奶的痛苦，決定接受縮胸手術。

亞大醫院整形外科主治醫師鄭旭棠今天表示，許多婦女夢想擁有豐滿的胸部，但對於這名患者來說，雙側乳房各需切除約500公克，相當於減掉約兩顆籃球的重量，如此豐滿的胸部，不但運動時劇烈晃動容易造成疼痛，夏天時還易因下垂的乳房與皮膚摩擦，造成皮膚潰爛及濕疹。

鄭旭棠表示，縮胸手術需自費，術前會透過特殊的皮瓣設計，將多餘的皮膚及乳腺切除，並重新安置乳頭，手術時間至少6小時，術後患者偶爾會感到乳頭麻木，造成哺乳困難，因此要確定已沒哺乳需求民眾再接受此手術，該名婦人術後罩杯縮小到D，讓她很開心負擔減輕，終於可以再穿上喜歡的衣服。

鄭旭棠指出，巨乳症主要跟遺傳與飲食有關，除對健康造成影響，還會出現心理自卑、沒自信，此類患者年輕時因胸部較硬挺，影響較輕微，但隨著懷孕產後哺乳和年齡增長，及受到地心引力的影響，乳房下垂的問題越來越嚴重，歐美不少50歲以上的婦女，因此出現肩頸酸痛，以及乳房下垂而接受縮胸手術。

鄭旭棠也提醒，接受縮胸手術的患者，術後幾天內務必保持傷口清潔，一個月內也不可提重物或從事劇烈運動，並且必須配合穿著束胸或塑身衣定型，才能讓復原更順利。

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