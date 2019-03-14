今年首例本土德國麻疹 德州撲克台籍參賽選手染病

2019-03-14 16:55

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布今年首例本土德國麻疹，為北部30多歲男性，曾參加今年亞洲撲克巡迴賽台灣站活動，推估可能遭到症狀不明的外籍人士感染。另外，國內再增2例麻疹，均為先前確診個案接觸者。

根據疾管署資料，感染德國麻疹的男性是德州撲克選手，3月9日出現咳嗽與發燒，10日肢體及臉部出現紅疹，經通報檢驗後確診，因曾參加由多名外國籍選手參賽的國際撲克牌賽事，研判是接觸症狀不明人士而感染，目前居家隔離中，已掌握接觸者共297人，將監測至4月7日。

不過，在可傳染期間3月3日、6日，該名個案曾到台北市松山區台灣華人德州撲克競技協會活動，疾管署提醒，若有相關活動史的民眾，要自主健康管理18天。

疾管署副署長羅一鈞強調，德國麻疹是經由飛沫或與病人直接接觸傳染，孕婦於懷孕前期感染德國麻疹，可能造成死產、自然流產，或是產下的嬰兒因先天性德國麻疹症候群出現耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及先天性心臟病等先天性缺陷，甚至導致死亡。

羅一鈞呼籲，計劃懷孕婦女如經檢驗不具德國麻疹抗體，可檢具德國麻疹抗體陰性報告至各縣市衛生所或預防接種醫院診所接種1劑免費麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。

至於新增的2例麻疹，包含北部10多歲男高中生、30多歲男性，分別是先前確診個案就醫時的接觸者、父親，目前均居家隔離中，但其中男高中生在可傳染期間3月7日上午曾到新北市樹林監理站，疾管署一樣提醒，有相關活動史的民眾，要自主健康管理18天。

疾管署統計，今年累計3例德國麻疹，其中1例國內感染、2例境外移入；至於32例麻疹，其中19例為國內感染、13例境外移入。

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