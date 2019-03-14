新營青商40週年慶 多元活動感受新營之美

2019-03-14 17:57

〔記者王涵平／台南報導〕新營青商會慶祝40周年，系列活動16日起跑，多元角度呈現新營之美。

新營青商會長吳盈勳今日在新營歷史建物「三一宅藝空間」召開記者會，宣布周年慶系列活動正式開跑。

協辦「農藝.農益.無塑市集」的後壁仕安區合作社理事長廖育諒表示，許多小農沒有行銷管道和開拓通路的心力，希望藉由市集，讓民眾看見小農的精神與理念。

農藝 農益 無塑市集16日上午9時至下午2時在南瀛綠都心少年街廣場舉行，柳營國中、育德工家帶來精彩表演，當天販售所得將部分捐給公益團體，當日活動現場不提供塑膠袋。

名人講座「從芯看世界 生命轉個彎」16日下午14時30分於新營文化中心演藝廳大廳，邀請十大傑出青年─沈芯菱分享，免票入場。

「府城少女遊青商」展覽20至24日每日10時至17時於三一宅藝空間展出，新營青商會與日本佐賀青年會議所合作，利用漫畫帶領觀展者隨著場佈，輕鬆地一起了解青商史及青商四大機會，現場免費索取九州佐賀5日遊現金抵用卷（數量有限，送完為止）。

新營青商40週年慶典暨音樂會23日在新營文化中心演藝廳盛大舉行，新營區公所授旗新營青商擔任社區防災宣導大隊，新民國小、那拔國小、太子國中及錦湖國小演出與曾獲十大傑出青年的鋼琴家黃凱盈鋼琴演奏。

擦亮世界的角落，24日上午10時響應總會329青年公益活動，偕同日本佐賀青年會議所一起擦拭新營區重要幹道的反光鏡，降低事故產生的機會。

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