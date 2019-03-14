高市七賢國中舊校區拆校舍圍牆倒塌 壓毀6部車

2019-03-14 17:57

上稿時間：16:03

更新時間：17:57

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市前金區七賢國中舊校區今天下午進行舊校舍大樓拆除作業，疑未做好防護措施，瞬間整棟大樓樓板坍塌，壓倒不少校樹、波及圍牆，至少有6部轎車遭倒塌的圍牆或校樹壓到，受到程度不一的車損。車主聞訊，紛紛趕往移車，當地民眾並抱怨「施工單位無預警拆校舍」。所幸無人傷亡。

據了解，今天下午3時32分前金區河南二路旁的七賢國中舊校舍進行拆除作業時，樓板不慎瞬間坍塌，不僅壓倒一旁校樹及部分圍牆，更殃及停放在附近的民眾車輛，驚動不少民眾與轄區警方趕往了解有無人員傷亡。

所幸，僅6部轎車被校樹或圍牆壓到受損，無人受傷，虛驚一場。

不過，當地民眾則向媒體抱怨，施工單位事前無預警就進行舊校舍拆除作業，讓附近民眾無法事前移車，罵聲四起，還好沒造成傷亡。

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