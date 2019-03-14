省油耗、少空污 台南29輛油電回收車上路

2019-03-14 15:03

〔記者蔡文居／台南報導〕環保署補助台南環保局購置29輛油電回收車，今天在南區清潔隊舉行贈車儀式，由副市長王時思、環保局長林淵淙，代表接受環保署贈車。

環保局表示，南市去年向環保署爭取補助汰換老舊車輛，獲補助約6000萬元汰換29輛二期柴油回收車。新車採並聯式油電複合動力系統，配備怠速熄火及斜坡起步輔助等多樣先進功能，預估可節省油耗約6％，車輛怠速靜止時引擎會自動怠速熄火。民眾丟資源回收物時，也可感受到新回收車輛噪音及廢氣大幅減少。

林淵淙說，南市現有405輛資源回收車，半數以上車齡超過10年，車況老舊，其中引擎汽車排放標準二期的柴油回收車有50輛，不僅影響資源回收效率，也耗費龐大維修保養成本，且行駛排放的廢氣也會造成空氣污染。新購的油電回收車將汰換29輛二期柴油回收車，即日起投入資源回收工作，提供市民更好的服務。

王時思表示，感謝環保署大力支持，補助油電回收車，對改善空氣品質及增進資源回收，再添一大助力。

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