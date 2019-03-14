台開投資花蓮 樂多坊積木旅館動土

2019-03-14 14:52

〔記者王錦義／花蓮報導〕蘇花改預定明年一月通車，台灣土地開發公司看好花蓮觀光業未來成長契機，今天舉行新天堂樂園「樂多坊（Fun House）旅館」開工典禮。台開指出，樂多坊屬於新天堂樂園二期開發計畫，應用3675個3米立方模組的積木概念打造而成，將是東部首創。

台開集團董事長邱復生說，新天堂樂園樂多坊旅館運用積木概念打造而成，不敢說是全世界第一，但是一定是全世界挑戰，希望把觀光客留在花蓮，讓花蓮不是中途站，讓未來入住樂多坊貴賓也可以看到洄瀾灣無敵海景，也讓今天開工鏟土「一鏟、一鏟，鏟出花蓮的未來」。

台開指出，「樂多坊（Fun House）旅館」集時尚、科技、AI智慧、藝術設計的多功能旅館，佔地約3173坪，總樓板面積約12630坪，地下一層，地上10層，樓高近50公尺。以積木旅館概念設計，採SC鋼構，房間數預定為700間，目前正積極尋求與國際知名企業聯名合作，讓積木旅館更有特色，預定後年2021年元旦完工。

旅館一樓有商店、宴會廳與可容納2000多名觀眾的中庭表演空間，二樓有餐廳、商店與專屬親子設施露台中庭，三樓有專屬寵物的中庭戶外花園，3到10樓為旅館房間，可欣賞花蓮洄瀾灣海景。台開直出，定位在經濟型旅館，另有按摩、SPA、KTV、電競等附屬設施，SPA是採花蓮特有的海洋深層水。

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