台東環保局招募離島業者響應「多背一公斤」活動

2019-03-14 14:31

［記者王秀亭／台東報導］為減低旅遊人潮造成離島處理垃圾壓力，台東縣環保局今年要讓「多背一公斤」活動成為常態，近日招募蘭嶼、綠島在地旅宿業、餐飲業、機車租賃業及離島客船運輸業者，提供優惠方案給參與活動的遊客，鼓勵遊客將離島資源回收物主動攜帶回台灣。

縣環保局表示，旅遊旺季為台東兩離島帶來旅遊人潮，也帶來垃圾清理問題，因而配合兩離島舉辦路跑類型活動，推動「多背一公斤，公益愛地球」，鼓勵參與者及其家屬離開離島時，帶回一包島上的資源回收物，成效良好。

環保局廢棄物管理科表示，今年起決定在旅遊旺季成為常態活動，計畫從4月底至10月每周固定2至3日，欲響應活動的遊客在富岡港取票口掃描QR-Code，取得優惠券，至蘭嶼、綠島後，可憑券到合作的優惠商店可領取優惠，返程時，帶一袋資源回收物搭船，至富岡港再交給環保局人員。

廢管科指出，環保局這周連續兩天前進蘭嶼、綠島，舉辦招募說明會，說明活動進行方式，及聽取業者建議及配合方式，未來一周開放島上願意加入的業者登記，盼民眾到離島旅遊，回程時順便「多背一公斤」成為一種習慣。

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