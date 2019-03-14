日本女大生訪君毅中學 DIY珍奶直呼「斯勾以」

2019-03-14 15:10

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣育達科技大學的日本姊妹校國立德島大學近期造訪台灣，君毅中學特邀請7名日本女大生到校與觀光科學生交流，今早雙方學生相見歡，東道主君毅中學準備一系列活動，並請校內師生教導日本嬌客DIY手做珍珠奶茶、餅乾等台灣味，藉此趣味互動提升國際觀，並加強外語能力。

7名日本德島大學女學生多是首度造訪台灣，此次進行為期2週的交流活動，除了與育達科大應用日語系、君毅中學觀光科學生趣味互動，更藉此機會學習中文、欣賞台灣人情及風景。

君毅中學為迎接遠道而來的日本嬌客，學生們特別設計一系列遊戲活動，雙方先各自用對方語言自我介紹，隨後君毅中學校長林慶旺也送上學生設計的精美中國風春聯、特色小書包等文創品，讓日本女大生們好驚喜。

隨後女大生們則在君毅中學師生協助下，體驗親手製作聞名國際的道地台灣珍珠奶茶，從攪拌珍珠、調整甜度及搭配鮮奶都自己來，過程直呼「斯勾以」（日語：好厲害）。

林慶旺表示，藉此活動不僅提升學生對外語及國際視野的能力，未來也會持續推動語文檢定、交換學生等；日籍率隊老師戶川美惠子則說，此次經驗對學生而言非常難得，除了感受台灣的熱情外，也大大精進中文能力。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/