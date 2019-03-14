中山樓辦轟趴！繽紛搖滾古蹟體驗新生活

2019-03-14 14:13

〔記者翁聿煌／新北報導〕國立台灣圖書館為活化歷史悠久的陽明山中山樓，將於16日下午兩點在戶外廣場舉辦「Rock in 中山樓、舞力全開」活動，台圖館長鄭來長說，去年2018中山樓華麗邂逅音樂舞會及搖滾音樂節活動，得到民眾熱烈迴響，台圖延續大家的熱情回應續辦音樂舞會，讓更多的民眾能來到中山樓參與。

具有52年歷史的陽明山中山樓，是台北市定古蹟，也是全世界罕見、直接蓋在硫磺坑口的大型建築物，近年努力想轉型為全民共享的場域空間。

今年的「Rock in 中山樓、舞力全開」活動邀請台北市政府舉辦花季「閃耀櫻花舞蹈」熱舞比賽中，脫穎而出舞藝精湛的前十組到中山樓成果展演，包括前3名的華崗藝校及佳作團體能仁家商、樹林高中、淡江高中等高中學校團體。

鄭來長說，表演活動為提拔年輕學子，中山樓提供展演的平台，邀請東吳大學和台大椰風搖滾社~黑鳶Milvus熱音團體，展現生命力與世代相傳，活動期間將隨機開放現場互動有獎徵答（贈送中山樓獨特文創品），另有安排創作型療癒美聲組合的「南西肯恩」及「貝克小姐」，為活動帶來清新的曲風演奏，與古蹟的歷史氛圍相互輝映。

活動現場也將辦理二手書贈閱，讓書香飄揚在音樂舞會，現場還有胖卡餐車販賣各式各樣的餐點，活動採憑票進場，索票地點及相關活動內容請上陽明山中山樓官網查詢:http://chungshanhall.ntl.edu.tw，及臉書官網「陽明山中山樓」查詢。

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/