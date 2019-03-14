清惠光電員工竹縣議會前陳情 控公司積欠工資和資遣費

2019-03-14 14:51

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣清惠光電公司10幾名員工今天到新竹縣議會陳情，控訴公司積欠現職員工薪資和離職員工資遣費；縣政府表示，已協調資方儘速和員工溝通付款時程，保障勞工權益。

清惠光電聲明，對於員工薪資發放遲滯一事，公司董事與主管在過去這2年來皆已將薪資給付列為優先目標，期盼員工們能共體時艱一起繼續打拚，公司也將負起對客戶、銀行、供應商的責任。

包括勞動黨縣議員羅美文、陳新源和綠黨縣議員余筱菁出面受理這些員工的陳情，他們說，會要求縣府儘速督促資方出面解決，協助勞方做歇業事實認定以利申請墊償基金來墊償積欠工資。

清惠光電員工的陳情書中指出，目前被積欠工資的員工有50多人，加上被積欠資遣費的離職員工，有超過100人被公司拖欠款項，而公司在本月四日晚上無預警斷電，復電日期一再跳票，讓他們很擔心會拿不到錢。

陳情書中也表示，已經向新竹縣政府申請歇業事實認定，希望官方和民代能夠協助員工申請墊償基金、失業給付並追償欠款。

新竹縣政府勞工處表示，已經協調資方爭取客戶提早撥付應付未付款，錢進帳後就優先給付積欠勞工的薪資和資遣費，給付時程就儘速和勞方溝通敲定，好讓員工安心。

清惠光電表示，公司這幾年在本業經營、新事業開發、背信訴訟的方向持續努力，並一本初衷照顧勞工權益並維護勞資關係和諧，原有事業體在產業過度競爭並逐漸衰落的情勢下仍奮力不懈爭取訂單，在去年底與今年初努力爭取私募集資，至今仍極盡全力尋求外部資源暨資金挹注，以解決短期營運困境。

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