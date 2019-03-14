雙溪上林里 連6年春耕插秧鮮體驗

2019-03-14 13:49

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市雙溪區上林里「春耕祈福插秧體驗」活動，今年邁入第6年，在地5所國高中小100多名學生，脫鞋光腳踏入冰冷的水田中，捲起袖子體驗插秧，上了一堂寶貴的自然課。

當地上林里長簡德福表示，雙溪區早期都是以務農為主，過去曾是東北角水稻重要產區，後來因人口老化，多數田地已休耕荒廢，為了找回過去農村繁榮景色，號召里民動手整理出閒置農地，提供在地農友以友善耕作方式教導學生種稻，除了讓老一輩重溫農耕社會的記憶，也有技藝傳承的意義，收穫的米也提供給社區老人共餐食用。

今天上午100多名學生一到農地，都迫不及待脫鞋赤腳下田，拿起翠嫩的秧苗彎腰插秧，但小腿馬上被吸進爛泥中，幾乎是寸步難移，還有人因為站起後腰挺不起來，直呼身體力行才真正體會到「汗滴禾下土」、「誰知盤中飧、粒粒皆辛苦」的意涵。

新北市農業局表示，雙溪區擁有稻米、荷花及山藥等優質農產品，歡迎大家來雙溪支持在地小農耕作的友善農產，會持續推動友善及有機耕作，透過田間體驗方式讓教育向下紮根。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/