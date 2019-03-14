國泰航空3/31香港直飛西雅圖 2萬有找

2019-03-14 13:32

〔記者陳宜加／台北報導〕國泰航空今天宣布，3月31日起將從香港直飛西雅圖，中途不再中停洛杉磯，將是香港唯一一家直飛的航空公司，初期每週4班，且7月1日起將再增班至每日1班，由A350-900客機營運。

台灣旅客搭乘國泰前往西雅圖，須先至香港轉機，開航優惠價1萬9190元含稅。國籍航空則有長榮航空直飛西雅圖，目前每週七班，5月24日起增為每週10班。

國泰指出，西雅圖是國泰第8個美國航點、第10個北美航點。國泰網絡已經涵蓋波士頓、芝加哥、洛杉磯、紐約（甘迺迪國際機場）、紐約（紐瓦克）、舊金山、多倫多、溫哥華，華盛頓新航線將於9月15日開航。

國泰行政總裁何杲表示，開闢西雅圖航線證明國泰航空致力於開辦嶄新航線的策略，讓亞洲朝氣勃勃；且國泰今年將開辦9條新航線，提供乘客更多元、更便捷的選擇。香港與西雅圖的商業、貿易、文化聯繫緊密，深信新服務將能滿足商務與休閒旅客的熱切需求。

何杲也說，西雅圖是美國西岸發展蓬勃的城市，暱稱「綠寶石城」。在美國已建立穩健的業務基礎，推出西雅圖航線彰顯我們對北美這個重要市場的承諾，亦進一步強化香港作為亞洲頂尖國際航空樞紐的地位。

西雅圖是個科技中心，超級品牌如亞馬遜、微軟、星巴克總部均設在西雅圖；旅遊方面，西雅圖長年綠草如茵，有「綠寶石城」美譽，遊客可以登上著名太空針塔，飽覽普吉特海灣、華盛頓湖、雷尼爾山景色。西雅圖亦以美食見稱，派克市場可以品嘗新鮮海產。

國泰也說，A350-900客機是現今最寧靜、最環保的客機之一，在商務艙、特選經濟艙與經濟艙中，均配備舒適座椅、更優化的機上娛樂設備與無線網路服務。

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