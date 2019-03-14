醫病》把握黃金治療3小時 提高腦中風康復機會

2019-03-14 13:26

〔記者張勳騰／苗栗報導〕台北市77歲的鍾老先生，假日和朋友一同到苗栗大湖採草莓，卻突然左側肢體無力無法走路、左手抬不起來、且講話不清楚，緊急送到苗栗市大千醫院急診，在腦部電腦斷層的檢查下未發現出血情形，醫師診斷為缺血性腦中風，並在黃金治療3小時內為他施打血栓溶解劑，第二天鍾翁的狀況大幅改善，出院時左手已經可以自行活動、也能自己行走。

大千醫院神經內科醫師黃啟瑞說，腦中風分缺血性中風及出血性中風，鍾翁的病例就是屬於缺血性中風，造成的原因是因腦血管阻塞而導致腦細胞缺血，此種情形下一定要把握黃金治療3小時內施打血栓溶解劑，不僅可增加33％復原機會，同時也降低殘障等級，提高中風康復的機會。

黃啟瑞說，腦中風的早期症狀口訣是「FAST」，F（Face）是觀察病人臉部，表情是否有不對稱的情形；A（Arm）是請病人雙手平舉，維持10秒鐘，看看手臂是否會無力或出現單側手臂下垂的現象；S（Speak）則是請病人說話，若出現口齒不清就是腦中風的症狀；最後的T（Time）就是經上述三項檢查後發現是中風症狀時，要盡快送醫治療，才能把握黃金治療時期。

黃啟瑞提醒，想要預防腦中風的發生，從慢性疾病的角度來看要注意高血壓、高血脂、糖尿病、心律不整以及肥胖問題；生活習慣中要有規律的運動習慣、每天五蔬果、戒菸、少飲酒。除此之外，保持情緒穩定、注意保暖、預防便祕、定期量血壓、以及注意水分攝取，也都是預防腦中風發生的小撇步。

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