雪霸處保育研究成果從高山到溪流 成果豐碩

2019-03-14 13:15

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕雪霸國家公園管理處指出，國家公園的保育研究向來是雪霸處的核心工作，雪霸處去年度進行的研究計劃包括常吸引山友探訪的玉山杜鵑以及國寶魚櫻花鉤吻鮭，成果相當豐碩。

雪霸處舉玉山杜鵑為例，發現影響玉山杜鵑花況有極大差異。列如一○六年盛開，一○七年和一○八年則是花況不佳，發現每年花況的好壞受到植物本身的豐欠年週期、秋季高溫對植物生長季的延長，以及暖冬或春季晚雪的出現，打亂花序有關。

雪霸處將出版研究成果成為高山植物解說手冊，作為山友的賞花指南。另外包括南湖柳葉菜及南湖碎雪草等珍稀植物在山系間的遺傳分化，透過分析葉綠體及細胞核DNA發現，南湖柳葉菜遺傳多樣性在南湖大山、雪山及奇萊山族群間呈現混雜現象，而南湖碎雪草則呈現三個高度分化的族群，且有效族群數量小，研究成果將提供未來物種保育參考。

雪霸處也發現臺灣櫻花鉤吻鮭容易受到颱風洪水衝擊，於蘇拉和蘇力颱風後魚群只剩下三分之一，而風災洪水侵襲事件見少後魚群數目便回升，而去年洪水少，經過志工潛水「一隻一隻數」，臺灣櫻花鉤吻鮭數量增加為五千○五十九尾，再次接近溪流的承載量五千八百尾。

雪霸處並預計在五、六月間辦理保育研究計畫成果發表會，歡迎各界踴躍參加。

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