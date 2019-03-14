埔里鎮立殯儀館動工 民眾吊臂車擋路、舉白布條抗議阻動工

2019-03-14 13:37

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮鎮立殯儀館工程今天進場施工，反對的蜈蚣里民則以吊臂車阻擋聯外道路，不讓包商的工程機具進入，里民也高舉白布條抗議公所「違法施工、目無法紀」，里長黃美玉表示，殯儀館工程於107年2月22日經縣府核准，卻逾期1年未施工，也無申請展延，應予廢止，公所則決定暫停施工，將與地方再做溝通協調。

埔里鎮公所利用蜈蚣里原有第7公墓禁葬起掘的土地興建鎮立殯儀館，工程去年3月發包，里民則是強烈反對設置殯儀館，多次向公所陳情抗議，但公所仍持續推動，縣府於去年12月22日正式核發建照，包商的重型機具則是今天進場施工。

里民接獲殯儀館動工消息十分不滿，里長黃美玉則與里民到場抗議，以大型吊臂車橫停在殯儀館工程聯外道路上，並高舉白布條抗議公所違法施工，目無法紀，衝突恐一觸即發，埔里分局也調派大批警力到場維持秩序。

里長黃美玉表示，縣府去年2月22日核准埔里鎮立殯儀館興建，按殯葬管理條例規定應在核准之日起1年內施工，並於開工後5年內完工，逾期未施工者應廢止核准，但公所沒有申請展延，工地現場也沒有施工事實，按規定應廢止核准，現在包商是違法進場施工。

包商指出，工程雖在去年3月發包，但縣府審查建照直到同年12月下旬才核發，決定農曆春節後進場施工，由於工程發包後即遇地方抗爭，也曾2度要求公所解約，因公所不同意，只能硬著頭皮施工，但現在還是做不下去。

公所表示，包商已在去年3月29日正式申報開工，縣府的建照直到同年12月22日才核准，至於申報開工是否等同施工，今天以公文向縣府請示，若認定是施工，即無逾期及展延的相關問題，但基於地方和諧，目前工程還是決定暫時停工，再與地方進一步溝通協調。

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