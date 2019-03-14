醫病》8旬卧床翁腹側腫脹 確診佛尼爾氏壞死症

2019-03-14 12:47

〔記者王涵平／台南報導〕83歲老翁長期卧床，因腹側腫脹送醫，柳營奇美醫院泌尿外科主治醫師邱毅平確診為佛尼爾氏壞死症，未接受壞死組織清創，僅施以抗生素，住院4日後不幸過世。

83歲長期臥床的曾老先生為肝癌第二期患者，由安養機構送至柳奇急診，主述病人發燒及呼吸喘症狀已1日，血壓偏低。經檢查發現，左側腹壁腫脹且表皮顏色略呈淺紅色，用手指按壓皮膚顏色異常部位時，會發出啵啵聲。抽血檢查報告顯示血液白血球數值尚在正常範圍內，但代表身體內有急性發炎狀態的C反應蛋白（CRP）則上升至317.5mg/L（正常狀態應小於5）。

此外，電腦斷層影像呈現會陰部、雙側陰囊、雙側下腹部的皮下組織皆受到細菌的侵犯，且一路往上侵犯到胸腔的位置。因感染情況嚴重，病人安排住院接受大範圍的手術來進行壞死性組織清除，但家屬考量老翁年齡已高，不希望再受反覆手術的折磨，僅同意施打抗生素治療，老翁入院4日後過世。

邱毅平表示，該患者表現的各項症狀，是典型佛尼爾氏壞死症（Fournier’s gangrene），是一種壞死性筋膜炎，突發性的軟組織壞死及感染，主要是因為皮膚損傷、泌尿道肛門的細菌感染，導致會陰部、生殖器、肛門周圍的皮膚及皮下軟組織潰瘍及壞死，常發生於明顯外傷、體弱、免疫力低下、老年人身上。病程進展快速，死亡率接近80%，是致死率極高的感染症，所以能夠早期判斷是救命的重要關鍵。

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