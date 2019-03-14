擁核公投紛出籠 謝曉星：核四重啟要花10年、經費逾600億

2019-03-14 12:53

〔記者楊綿傑／台北報導〕擁核、廢核一直是熱門議題，擁核方未來可能再進一步提出「以核減煤」、「重啟核四」、「核電延役」等公投案，原能會主委謝曉星今接受質詢時提到，依照法令來看，等到公投後只有核三廠2號機有可能，但他傾向不提出延役；至於核四重啟，謝估計至少還要10年時間，經費還需要6、700億元。

原能會今至立院教育文化委員會進行業務報告，立委黃國書質詢時說，擁核團體所提核電廠延役20年公投，在法令上有哪些核電廠符合；以及原能會在公投後是否會配合結果修改法律規定等問題。

謝曉星答詢時表示，依照法令來說，延役要在運轉執照到期前5年提出申請，只有核三廠有可能，不過其中核三廠1號機必須在今年7月前提出，若是明年公投過後，僅剩核三廠2號機符合延役規定。至於原能會是否配合修法，謝則說要看經濟部是否提出延役，法律是可以修，但他個人不希望進行。

立委蘇巧慧則針對「以核減煤」公投提問，她計算，目前台灣燃煤發電佔38%，核一已除役，核二加核三發電量約11%，就算把核四加進來也才18%，若要用核電超過燃煤，勢必要興建核五，但台灣有哪裡適合興建核五？蘇也要求謝曉星說清楚重啟核四的時間、經費。

謝曉星答詢時坦言，現在連核廢料最終處置場都找不到地方，何時能夠找出來也沒有答案，核五廠應該不會有哪個地方願意接受。至於要重啟核四，依照經濟部估算，經費最少還要6、700億元，時間至少還要10年以上時間。

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