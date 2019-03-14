壯陽產品宣稱硬度增1倍 挨罰76萬

2019-03-14 12:16

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市衛生局今天召開記者會，公布去年裁罰食品及化妝品違規廣告的成果。其中全年被罰得最多的食品廣告是男性壯陽產品「寶齡帝王級黃精瑪卡千年密帖組」，內容宣稱「精液量增加72%，持久度提升98%，勃起硬度增加103%」，涉及誇大不實，挨罰76萬元。

衛生局副局長許朝程指出，2018年針對轄內食品、藥物及化粧品違規廣告共開出1080張罰單，罰款金額總計4218萬6000元。以食品類560件佔52%最多，其次是化粧品類465件、43%，以及藥物類55件、約5%。

衛生局表示，全年被罰得最多的產品是帥群公司的「寶齡帝王級黃精瑪卡千年密帖組」，宣稱使用後「精液量增加72%，持久度提升98%，勃起硬度增加103%」，挨罰76萬元；其次為「日本原裝甘味人生鍵力膠原」，宣稱能「快速消除關節處疼痛、腫脹問題，加強潤滑軟骨修復增加密度」，被罰60萬元，第3名是「魔芋速崩錠」，違規內容是「胖了13年，在短短3月內，從86變成66（公斤）」，遭罰84萬2000元。

化妝品廣告方面，全年被罰得最多的產品是「日本原裝美島水肌亮白淡斑皂」，違規內容為「洗臉就是醫美，立即掃除斑斑點點，持續使用效果挑戰皮秒雷射療程」，其次為「STYLE以色列黑礦死海手工皂組」，違規內容為「治療牛皮癬，治療異位性皮膚炎，消除皺紋」，第3名是「LG光療級毛孔緊緻煥膚粉底」及「日本BSC活顏乳霜」，違規內容分別為「強化膠原纖維作用，增加強度使之不易斷裂，有效縮小毛孔」及「刺激膠原蛋白增生，所有的皺紋跟下垂跟鬆垮，全部改善」，上述廣告都涉及虛偽誇大。

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