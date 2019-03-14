她翻出蓋6格章就醫紀錄紙 網朝聖：會為自己是A卡驕傲！

2019-03-14 12:45

〔即時新聞／綜合報導〕你用過嗎？現在的民眾去診所就醫時，常見是插健保卡讀取儲存看診紀錄，但早期曾有一段時間，是以人工蓋章的方式，呈現過往的就醫紀錄次數。就有一名網友日前在臉書社團「爆廢公社」貼照發文，自述發現了一張「6格看病」，還詢問底下鄉民「誰有拿過」，引發熱烈迴響。

一名網友在貼文中表示，自己在阿姨的輪椅上發現這張卡，並貼出上方寫有「就醫紀錄欄」、蓋了一格門診章的反面照，她直呼「天啊，我的回應又回來了」，並反問「6格看病誰有拿過」，文末再附上宛若「我有我有」、「選我選我」的舉手符號。

根據照片顯示，卡片的左側文字提醒，「未按時繳納保費者，健保局得註銷本卡」，右側則叮嚀「就醫或換卡時請帶本卡及身分證明文件」，下方還有一排小字說明，「請保險醫事服務機構於每次就診時依序加註日期與戳記」。

多數網友見狀直接留言「+1」、「滿六格換新的」；還有人回應「小時候常感冒，一個月換好幾張」、「用過H卡」、「很想把蓋滿的卡留起來」、「會為自己是A卡感到驕傲」；少部分者則「不想承認有看過」。

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