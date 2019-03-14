春雨直落紓緩水情 新竹地區解除黃燈減壓供水

2019-03-14 12:00

〔記者楊綿傑／台北報導〕上週的降雨為水庫稍解渴！水利署今表示，受惠於連日春雨助益，預估全台水庫蓄水量共有2.3億噸的進帳，加上各單位努力節水調配，搭配人工增雨發揮效果，水情已獲紓緩，因此決定新竹地區水情燈號由黃燈減壓供水轉為綠燈水情稍緊，後續還會持續監控。

經濟部今日召開旱災緊急應變小組第2次工作會議，水利署指出，本波3月5日至11日降雨期間，各水庫管理單位與農田水利會密切聯繫合作，利用本波降雨加強調配，全力滿足農民整田插秧用水需求，預計3月中旬前主要灌區可順利完成插秧供灌，並加強引水蓄存水庫，滿足春耕並兼顧整體供水穩定需求。

在產業部分，水利署舉例，如科學園區自主節水率已達5%；此外，水利署亦配合氣象條件與中央氣象局及國防部密切聯繫，啟動5次地面人工增雨及2次空中增雨作業，水情已明顯改善。

水利署表示，新竹地區水庫蓄水率已從降雨前約2成回升至近5成，農業部分於春耕完成後持續加強節水灌溉，產業部分亦持續推動自主節水5%以上；因此，會議中決定新竹地區即日起解除減壓供水措施，水情燈號由黃燈轉為綠燈水情稍緊，而高雄地區用水主要為高屏溪川流水，受降雨影響變化大，不確定性高，仍需審慎關注，維持水情燈號為綠燈水情稍緊。

但水利署也說，雖水情已有改善，目前仍屬枯水期，仍需保守審慎因應降雨不確定性，仍請各單位持續實施區域供水調度、水庫總量管制、農業節水灌溉及產業自主節水等措施，同時籲請民眾務必節約用水，珍惜水資源。

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