健保署：全台多達8萬7千人洗腎 年花健保600多億

2019-03-14 09:54

〔記者吳亮儀／台北報導〕我國洗腎人數多，健保署長李伯璋今天在立法院受訪時指出，目前洗腎人數高達8萬7千人，包括洗腎和相關治療費用，一年將花費健保600多億元。

健保署今天宣布，新增「器官移植協調管理費」支付項目，醫院可併同器官摘取或移植手術診療項目多申報5千點健保點數，預計增加健保財務支出約900多萬點（一點接近一元）。

腎臟是移植需求最高的臟器，上千人仍在等待捐腎；李伯璋說，腎臟移植過程中並非只有外科醫師的付出，醫院第一線「器官移植協調師」備極辛勞，從器官捐贈者術前諮詢評估、連絡醫療團隊、開刀房、調度室、實驗室做交叉比對、安排移植手術病患住院、負責捐贈者腦判及移植門診病患追蹤與衛教等各階段作業流程花費眾多時間。

李伯璋說，新措施是給醫療團隊合理給付。而之前監察院也糾正衛福部對於國人到國外接受器官移植的不透明狀況，李伯璋說，目前也持續推動國人器捐觀念，希望讓國人若有需要器官移植，能在國內就能獲得。

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