唯一講座 《幽靈帝國拜占庭》作者費德勒與謝哲青與對談

2019-03-14 09:44

〔記者林曉雲／台北報導〕國家圖書館與澳洲駐台辦事處合作舉辦「歷史迷父子穿越古今的旅行書寫：理查．費德勒談《幽靈帝國拜占庭》」專題講座暨簽書活動，3月17日週日上午10時，於國家圖書館文教區3樓國際會議廳辦理。

澳洲辦事處邀請到身兼澳洲知名廣播人與暢銷作家的理查．費德勒（Richard Fidler）來台訪問並進行演講，此次亦是來台唯一一場公開講座暨簽書活動。此外，也特別邀請到與理查．費德勒同樣專精於歷史、文學與旅行的台灣知名作家謝哲青與費德勒進行對談，引領對歷史與旅行文學有興趣的台灣讀者漫遊於拜占庭帝國的千年歷史記憶，並看台澳兩位知名作家所激盪出的火花。

國圖表示，2014年，深受拜占庭帝國歷史吸引的澳洲知名媒體人暨作家理查．費德勒，決定展開一段從羅馬到伊斯坦堡的旅程，作為同為歷史迷14歲兒子的成年禮。熠熠生輝的拜占庭帝國以君士坦丁堡為中央舞台，上演豐富多彩的歷史大戲，令費德勒為之著迷。君士坦丁堡即今日土耳其伊斯坦堡，具有「眾城之后」美名。

於《幽靈拜占庭帝國》一書中，費德勒伴隨兒子，從羅馬一路到伊斯坦堡探查歷史殘影，讓一幕幕詭譎多變、風起雲湧的人性戲碼重新躍然紙上，引領讀者一同目睹拜占庭帝國從繁榮到滅亡的歷史記事。

費德勒不但熱衷於歷史探索旅遊，更是澳洲家喻戶曉的廣播主持人。他在澳洲ABC公共廣播電台的人物深度訪談節目「Conversations」是全澳最受歡迎的節目和Podcast之一，每月有超過百萬人次下載，10多年來以他真誠、充滿好奇心又不失幽默感的主持風格，訪問無數領域的專家與名人，包括國家元首、太空人、科學家、與作家等各個領域的傑出和專業人士，與澳洲與全球的聽眾們分享包括達賴喇嘛在內的人生故事。

國家圖書館與澳洲辦事處共同合作舉辦之「歷史迷父子穿越古今的旅行書寫：澳洲知名作家暨廣播人理查．費德勒談《幽靈帝國拜占庭》」講座暨簽書活動，採線上免費報名 ，演講將以英文進行，但有中文口譯。

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