3秒鐘決定人生 她16年後獲最佳就業人員服務獎

2019-03-14 09:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心就服員余瑞紅，在投入就業服務領域時，恰逢自己孩子的青少年期，看見許多來自破碎家庭而誤入歧途的少年，讓她有了協助迷惘少年回歸正常生活的動力；多年來，她設身處地為求職者找到工作，也因此獲頒106年度最佳就業人員服務獎。

竹北就業中心表示，就服員服務的民眾層面廣泛，余瑞紅多年來致力於少年家事法庭轉介的少年，把求職者當成自己的家人，盡心盡力協助求職者解決困境，找到適合的工作；她笑稱好像自己每天都在失業，不斷想辦法要找到工作。

一名少年家事法庭轉介的林姓少年想找工作，即便當時眾人並不看好，但余瑞紅說：「他們都還是孩子，再多給他們一點機會試試吧！」她將少年視如己出，多方關懷並陪同面試，最後讓少年順利就業，也讓少年的觀護人忍不住讚嘆。

另一名賴姓青年身上帶著剩餘的2萬元，懷抱夢想，從台灣最尾端屏東一路騎著腳踏車北上，經過竹北就業中心時尋求協助，余瑞紅得知青年因盤纏用盡，已經兩天沒吃飯，也只能夜宿公園，便協助安頓青年並幫他媒合工作，最後青年成功錄取一家PCB廠。

余瑞紅說，當初選擇就服員，面試主管只給她3秒鐘考慮是否對就業服務助人的工作有興趣，短暫的幾秒內，她眼前閃過失業民眾煎熬的面孔，想幫助他們的心情讓她毫不遲疑地答應了下來，這3秒的決定也開啟瑞紅的就業服務十六年生涯。

竹北就業中心主任劉文菁表示，就業服務員提供專業服務、同理及關懷，陪伴求職者度過最艱難的時刻，成為社會的穩定力量，歡迎有求職民眾及求才企業洽詢，（03）554-2564。

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