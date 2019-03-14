「1年前後照」對比 南投櫻花隧道不復見！

2019-03-14 08:38

〔記者謝介裕／南投報導〕異常的氣候，近來社群平台也掀起一股「櫻花1年前後照對比」熱潮，尤以，南投縣鹿谷鄉台大鳳凰自然教育園區最受注目，1年前櫻花怒放，今年花況稀稀落落，「櫻花隧道」盛況不復見，呈現天壤之別！

然而，最近因冷氣團來襲，天氣變得又濕又冷，包括霧社、日月潭等水庫水位都上升，旱象危機獲解之際，台大鳳凰自然教育園區的櫻花，原先開花率僅2成左右，能否順勢補開花，也成為各界關注的焦點。

台大實驗林管處指出，鹿谷鄉鳳凰谷台地是著名的凍頂烏龍茶產區，廣達5公頃的茶園種植示範區，呈梯田狀美麗幅線，其中，鳳凰自然教育園區全長333階的好漢坡步道兩旁廣植河津櫻，去年櫻花盛開時節，粉紅花朵在枝頭上爭奇鬥艷，瞬間變成浪漫粉色的櫻花隧道，美不勝收，成為大家賞花、打卡的熱點，但美景能否隨著鋒面到來重現，尚在未定之天，且讓大家拭目以待！

杉林溪生態保育館長江華章及培育櫻花具有20多年經驗的九族文化村經理黃瑞奇表示，今年天氣該熱不熱、該冷不冷，導致花序亂了譜，此次冷氣團來襲，乍看給了櫻花補開花的機會，不過，除非含苞待放中的花苞未乾化、枯竭，否則機率十分渺茫，同時也透露出警訊，地球暖化、氣候變遷，自然界不再自然，如何做好環保及生態平衡，值得大家深思及努力。

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