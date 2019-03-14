台中男遭劇毒鎖鏈蛇咬就醫卻沒血清... 醫急搭末班高鐵救命

2019-03-14 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕台中一名40歲男子日前帶全家到墾丁出遊，不料卻被蛇咬傷，原本醫院初判是被無毒蛇咬傷，沒想到隔天返回台中後整隻右腿都腫了起來，緊急求診後發現竟是被具有毒性的鎖鏈蛇咬傷，偏偏醫院剛好沒備用血清，經醫師緊急搭高鐵前往台北跟北榮毒物中心借血清，才救回男子一命。

根據《蘋果日報》報導，中國附醫毒物科主任洪東榮表示，當時患者到院時發現右腿有大片瘀血，抽血檢查後發現血小板數值明顯出現凝血異常，加上患部的瘀血擴大，推論患者是被出血性毒蛇鎖鏈蛇咬傷，不過當時院內並無鎖鏈蛇血清，中部各大醫院也因為鎖鏈蛇血清保存期限短而沒有儲備，醫師為了救命，急搭高鐵北上至北榮調用血清，在不到4小時內趕回，及時救回男子一命。

男子對此也十分感謝醫師，表示若非醫師趕搭高鐵取血清，後果真的不堪設想。洪東榮指出，鎖鏈蛇常見於台灣南部與東部，疾管署在南部、東部醫院都備有鎖鏈蛇血清。洪強調，「多年前就建議疾管署，應在全國各醫學中心常備救命的毒蛇血清預防萬一」，因為患者就醫不一定都在東部或南部，此次患者白天在南部被蛇咬，隔天在中部醫院就醫，卻因為中部沒有常備鎖鏈蛇血清而面臨無血清可救命的窘況，若非即時趕搭上高鐵及時救命，誰又能對一條生命負責？

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