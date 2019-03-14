感覺與台灣有「特殊連結」 哥倫比亞正妹自認是「呆灣郎」

2019-03-14 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕「相信很多人跟我一樣，雖然你的護照上說你是從這個國家來的，但在你的內心，你卻覺得你是另外一個國家的人。」一名外表美麗的哥倫比亞女子丹妮亞菈（Daniela）表示，來台灣後發現自己對台灣的每種文化和傳統都很有興趣，甚至敢吃台灣的每一種小吃，「我覺得我是一個長得像哥倫比亞人的『呆灣郎』」。

時常以外國人角度拍攝影片介紹台灣的YouTube頻道「不要鬧（Stopkiddinstudio）」在本月7日發布的影片中，丹妮亞菈介紹了自己的家鄉哥倫比亞，她表示，哥倫比亞的官方語言是西班牙文，當地菜色喜歡結合甜和鹹的味道，早餐有時候會喝熱可可加起司，午餐有時候則會吃炸香蕉。

丹妮亞菈表示，她所認識的哥倫比亞人大多對學中文沒有興趣，「但是我不一樣」，她表示，自己在澳洲認識了很多會說中文的朋友，而自己之所以對中文開始有興趣，是因為聽了很多中文歌，和看了很多連續劇的關係，也因為認識了很多台灣的朋友，決定要來台灣學中文。

神奇的是，丹妮亞菈來台灣一個禮拜後，就感到一種說不出來的連結，不僅自己敢吃任何的台灣小吃，也對台灣每種文化、傳統都感到興趣，她說「不知道從什麼時候開始，我覺得我很像台灣人」，最後她也表示「我覺得我是一個長得像哥倫比亞人的『呆灣郎』」。

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