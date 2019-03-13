增班巧遇開航10週年 華航開拓帛琉自由行

2019-03-13 21:59

〔記者陳宜加／台北報導〕華航獨家飛航彩虹故鄉帛琉，今年二月增班後，以波音737-800客機於每周一、三、六共三班往返台北─帛琉間，不僅座位數大增三成，也提供旅客更多元的行程規劃選擇。為慶祝帛琉航線開航10周年，華航今晚致贈「紅梅揚姿」738模型飛機予帛琉副總統歐宜樓（Raynold Oilouch），由我駐帛琉周民淦大使與會見證，別具紀念及深化友好意義。

華航2008年開始以包機飛航帛琉航線，2009年正式轉為定期航班營運；華航2月18日增班為每週三次往返後，除原有四天、五天行程外，新增六天選項，行程規劃更多元豐富；自由行的旅客也可以安排星期一去、星期三回或星期六去、星期一回的短天期小旅遊，享受海島觀光小確幸。華航做為串起台帛兩地的橋樑，帶動雙方旅客互訪觀光與交流，也讓世界看見台灣。

帛琉為我國於亞太地區重要邦交國，更是距離最近的友邦，台灣政府與人民素來珍惜這段難得的情誼，自 2018 年 12 月起雙方相互給予入境免簽待遇，這次帛琉增班更巧遇開航 10 周年，台灣官方與民間更頻繁互訪與交流，讓增班充滿利益，華航更榮幸能搭起台帛間友誼橋樑。

帛琉擁有「彩虹故鄉」的美名，是世界公認的潛水渡假勝地，被讚譽為七大海底奇觀之首，吸引來自全球各地熱愛自然景觀的旅客。從台灣出發僅4小時即可抵達帛琉，可說是近在咫尺的世外桃源。

華航持續佈建亞洲航網，不停開拓旅運需求，提供旅客更彈性、密集的搭機選擇；目前飛航15個東南亞航點，每周172班。華航推出台北-帛琉優惠促銷，經濟艙來回機票未稅價7840元起，是旅客出遊不容錯過的最佳選擇。

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