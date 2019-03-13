保險寒害限定…楊文科勘梨災 農民陳情放寬理賠範圍

2019-03-13 20:20

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣長楊文科今天勘查新埔梨「旱害」災況，梨農們紛紛陳情，認為中央政府推動農產業保險，原本是要降低農民看天吃飯的風險，但理賠範圍限定「寒害」，在氣候急遽變化、複合災害越來越多下，希望中央能協調保險業者放寬理賠範圍。楊文科責成農業處，下午透過全國農政首長會議向中央發聲，替農民爭取權益。

農民們也認為，中央公告的農業天然災害現金救助，1公頃頂多6萬元，但以他們栽種高接梨為例，光買梨穗嫁接、管理等，每公頃就要投資20萬，種到可以收成，每公頃還要投下另1個10萬或是20萬元，相形之下就算通過了可獲救助的門檻，救助補償金額也偏低。

農業處處長邱世昌說，今天下午的全國農政首長會議中，他呈報了前述基層的心聲，中央回復現行高接梨穗保險屬寒害理賠，所以這次旱害沒有納入，未來會考量把旱害也納入理賠範圍，但保費相對可能會提高。

至於高接梨穗現金救助每公頃6萬是否能調漲的問題，農糧署允諾會再了解農民實際的栽種成本再研究。不過，一般農業天然災害補助大約是成本的2成左右。事實上，梨農如果遇上颱風等天災，造成梨落果等，還有每公頃獲9萬元現金救助的機制，跟其他作物比起來，等於1顆梨有2次補助的可能，相對其他農產品是很特別的狀況，可申領補助的金額也相對比較高。

新埔梨農朱吉文說，現在氣候變化那麼大，以前高接梨要面對的是「寒害」，沒想到這次卻是被「旱害」打趴。他和其他產銷班班員參加農產業保險，所賺已經不多，但是年繳1萬多到5萬多的保費，這次卻無法獲得理賠，大家真的感覺備受打擊。

他說，這波受害最慘的是豐水梨，當時大家嫁接時用紅色膠布固定做記號，但因乾旱、氣溫又變化過大，影響授粉與著果率，大家趕忙翻刀改接青皮的4029蜜雪梨，用藍色或綠色膠布做記號，但依舊有著果不好的問題。滿園梨樹有藍、有綠、有紅，光看這些顏色的消長，就暗藏著農民辛酸的密碼。

新竹縣水梨的栽種面積總共是165.53公頃，其中新埔有118.1公頃，芎林、寶山、峨眉總共有13.88公頃。

縣府上週會同農糧署北區分署新竹辦事處、桃園農改場以及各地公所勘災後，確認這次高接梨梨穗災情是因為久旱不雨、加上氣候溫差大，以致梨穗授粉不良、著果率偏低。

農業處說，依據各公所速報的被害面積是22.09公頃、損害程度33％，換算無收穫面積是7.22公頃，損失金額是157萬多元，佔全縣農情報告最新統計種植面積131.98公頃的5％以上。即日起到17日為止，各鄉鎮市公所受理損失率達20％以上的農民申辦現金救助等。

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