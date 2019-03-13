部落美食進軍屏東市區 小米披薩這裡吃得到

2019-03-13 21:55

〔記者羅欣貞／屏東報導〕用山上種的小米做成的餅皮，舖上厚厚的烤肉、蕗蕎、熱狗與起司，送入烤箱烘烤，就是充滿原住民部落風味的小米披薩！重新規畫的屏東縣原住民文化會館引進輕食區，如今屏東市區居民不必上山到部落，在這裡就可以吃到美味的小米披薩。

位於屏東市豐榮街巷弄內的屏東縣原住民文化會館，啟用18年但使用率不高，屏東縣府苦思對策，去年9月完成服務升級2.0的建置，增設K書中心、輕食區、文化健康站與音樂練團室。

其中，輕食區由屏東縣三地門鄉德文村民包金茂進駐，他10多年前返回部落種植咖啡、推廣美食，以「馬古都」莊園為品牌打響名號；進駐原民會館的輕食區，供應部落栽種的德文咖啡以及愛玉、冰茶、貴妃李果汁、鮮奶茶等飲品。

此外，也配合當令食材提供菇類、蔬食、芋頭等料理，山區生產的小米、紅藜也融入菜色中，紅藜鬆餅受到下午茶客人歡迎，小米披薩以小米製成餅皮，上面舖灑烤肉、蕗蕎、熱狗等烤製而成，也很熱賣。

屏東縣府原住民事務處長伍麗華說，原住民文化會館不分原住民、非原住民，所有民眾都能使用，歡迎多多前往，接觸原住民文化與美食。

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