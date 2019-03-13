虎頭蜂螫傷也理賠！農民職災保險 雲林加保率全國第一

2019-03-13 21:26

〔記者廖淑玲／雲林報導〕割稻機、鐮刀割傷、虎頭蜂螫傷都理賠！農民職業災害保險自去年11月上路，雲林縣政府全額補助保險費，加保率全國第一，虎尾農會甚至下鄉為農民加保，希望提高加保率。

根據農委會統計，截至今年2月底有13.5萬人加入農民職災保險，加保率為12％，農委會更喊出今年底目標加保率需達20％，但在雲林全縣11萬8000名農保被保險人，截至2月底農職保加保2萬5000人，達21.6％，領先全國。

虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠說，農民職災保險試辦對象為參加農保者，讓農民發生傷害時有農保，但在田間工作時遭雷擊、高空作業摔落、跌傷或骨折、毒蛇、野狗、山豬、蜂類等攻擊致傷、使用農機具造成切割夾捲壓撞燒燙傷、急性農藥中毒中暑、熱痙攣或熱衰竭等都可申請理賠，鼓勵農保被保險人踴躍加入。

為了讓農民保障加倍，虎尾農會保險部主任蔡武吉還下鄉就地為農民服務加保，甚至貼心事先打電話通知農保被保險人，由於雲林縣免自付額，還有農民接到電話時以為是詐騙電話。

雲林縣政府農業處農業團體輔導科長蔡蘭芳指出，農民職業災害保險自去年11月起開辦，每月保費25元，農民負擔15元，前縣長李進勇任內裁定縣府補助一半，張麗善就任縣長後回溯到去年11月開始，雲林農民加保全部免負擔，希望能在今年底前衝出6成加保率，造福更多農民。

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