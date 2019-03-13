校內教授被爆任中國官企獨董 台大：了解中

2019-03-13 18:37

〔記者吳柏軒／台北報導〕立法委員黃國昌爆料，台大財金系教授李存修任中國公司的獨立董事，涉違反兩岸人民關係條例等，更質疑台大先前提交給教育部的兼職報告不完整、涉隱匿資訊；台大剛才正式回應，否認隱匿資訊，但李的赴中兼職案則待進一步了解。

立法委員黃國昌今天在立法院質詢時踢爆，台大財金系教授李存修兼職上投摩根基金管理有限公司董事，該公司是由中國上海市政府百分之百控制的公司，國立大學教授兼職中國企業董事，已明顯違法，他要求教育部在一週內徹查到底。教育部長潘文忠答詢時表示，兩岸人民關係條例有明文禁令，教育部將要求台大徹查。

對此，台大校方傍晚6點發出聲明，指出有關今日媒體報導及黃國昌委員質詢，針對教育部詢問各大專校院未取得學校書面同意前即兼任營利事業獨立董事及學校處理情形，本校並無隱匿相關資訊，亦無申報不實等情事。

至於委員所指李教授在中國擔任董事一事，校方正在了解狀況中，有進一步消息，會再說明。

本報致電李存修研究室，但李因公出未歸，尚未取得李的回應。

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