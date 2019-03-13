高醫關心原民健康 原民區免費健檢開跑

2019-03-13 21:14

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市原住民區地處偏遠，社區民眾就醫不便，高醫巡迴醫療團隊深耕山地醫療多年，今年6場健康篩檢活動今起開跑，首日有80人完成健康篩檢。

今日天未亮，高醫醫療團隊及高醫大學生志工便出發前往桃源區建山部落，展開健康篩檢活動，希望讓原鄉族人也有平等醫療篩檢的機會。

高醫院長侯明鋒表示，高醫守護原民健康，安排院內肝膽內科、婦產科、家醫科、牙科、兒科等專科醫事人力一同進行健康篩檢，除了基本身高、體重、血壓量測外，還有腹部超音波、子宮頸抹片、牙科篩檢、血液檢查等，再搭配相關衛教及義賣活動。

今年6場健康篩檢活動，配合族人作息，從上午6點半至12點，3個原住民區外，還有杉林大愛園區，依序為今日桃源建山里活動中心、14日桃源拉芙蘭里活動中心、16日杉林大愛園區、17日上午那瑪夏達卡努瓦衛生及下午民權活動中心、23日茂林多功能活動中心、24日茂林萬山籃球場。

侯明鋒表示，高醫從1988年率先深耕高雄市山地醫療迄今，守護那瑪夏、桃源、茂林等原鄉居民不間斷。2001年起更承接中央健保署的高雄市山地區醫療給付效益提升計畫，投注無數人力心力，全力照護偏鄉民眾的健康。

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