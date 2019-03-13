根本想撞沉！中國鐵船入侵衝撞 我國漁船殘破影像曝光

2019-03-13 17:48

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣東港籍漁船「魚進滿6號」，本月8日在基隆外海的棉花嶼海域被2艘中國雙拖漁船碰撞，漁船右舷受損，除船長陳清法控訴中國漁船「侵門踏戶」，更說，當時能見度不佳，但他至少發現有4次碰撞聲，鐵船撞玻纖船，明顯就是要撞沉他，行為可惡。

遠從東港到宜蘭討海的陳清法說，自己的CT4鮪延繩釣漁船達64噸，原本在台菲間覺得護漁力量不足轉往宜蘭，沒想到在棉花嶼東南方10海里處討海，竟能被中國漁船攻擊，中國漁船行徑倡狂，陳清法返航的影像也透過友人傳出而曝光，只見船右弦近乎半毀，船長陳清法及5名外籍漁工平安回港，船現已上架準備維修。

「連撞至少4次，不是要你沉船是什麼？」，陳清法說，事發在8日上午11點10分左右，他行經事發地點，但棉花嶼海域當時下著雨且起霧能見度不佳，「魚」號與福建泉州海豐00699號漁遭衝撞，且對方連4度撞「魚」號4次，船身受損嚴重，連駕駛艙都倒一半，根本就是想致他們沉船。

陳清法表示，中國漁船都是鐵殼船，玻璃纖維的漁船怎麼撞得過？更過分的是對方竟揚長而去，他見船身受損嚴重，維修費用恐無著落，冒著漏水風險急忙追上前擋住去路，中國漁船才停下來，經過協調，彼此互留電話，承諾擇日協調賠償事宜。

陳清法指出，雙方雖約定協調賠償，但口說無憑，擔心肇事的中國漁民賴帳，修理費要花100多萬元，求助無門下投訴媒體，現在卻發現海巡署事後對媒體的說法與他的認知相比有極大的落差，要求政府重視給漁民交代。東港區漁會則指出，「魚」號長期在宜蘭作業，經過聯繫，將由蘇澳區漁會聯繫相關單位，提供必要的協助。

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