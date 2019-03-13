屈尺國小「螢河落九天‧浪漫滿屈尺」賞螢即將接受報名

2019-03-13 17:16

〔記者翁聿煌／新北報導〕位於新北市新店山區的屈尺國小，擁有豐富的自然生態環境，辦理「新北市螢火蟲季」賞螢活動10餘年，今年的「螢河落九天‧浪漫滿屈尺」免費賞螢活動，預定於4月26日（五）和5月3日（五）兩天的晚上6點到9點舉行，詳細報名日期將於3月底前在屈尺國小校網公告，屈尺國小校長林錫恩歡迎大家來賞螢，也來認識屈尺的美麗風光。

林錫恩說，屈尺國小是新北市的螢火蟲家族學校，參加的市民及小朋友無需支付任何費用，只需自備晚餐及夜間活動物品，夜間活動首重安全，所以要穿著長褲、球鞋、防蚊液、薄外套等，並攜帶雨衣、手電筒，手電筒上也要加裝紅色玻璃紙，活動內容包括螢火蟲生態解說與賞螢體驗活動，由專業生態講師導覽講解。

三年忠班老師林希穎說，「流螢千百、飛轉屈尺」，有別於都會區的生態特色，新北市教育局與屈尺國小致力於護螢與生態保育，要讓這群提著燈籠的小天使重回我們的身邊，教導主任黃啟宗說，屈尺國小位於山區，因地處盆地林木蒼鬱，依山傍水，少有破壞的自然環境具有多樣且豐富生態，極適合螢火蟲生存，螢況良好，4月底到5月初正是來屈尺賞螢的好時機。

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