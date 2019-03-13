中年男子雙眼模糊以為太累 竟是腦內長腫瘤

2019-03-13 20:48

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名42歲陳姓男子雙眼高度近視，約半年前視力開始變模糊，尤其是外側更看不清楚，原以為只是單純用眼過度眼睛疲勞，日前到眼科檢查，才發現兩眼外側偏盲，懷疑可能是腦腫瘤壓迫視神經，透過電腦斷層檢查才發現腦中長了2公分的「腦下垂體腫瘤」，所幸經內視鏡切除腫瘤視力逐漸恢復，後續僅需定期追蹤。

這名陳姓男子約半年前開始出現視力模糊，但一開始不以為意，以為只是用眼過度疲勞，前往眼科檢查，醫生告知結構沒問題，研判是過敏或其它原因所致，但吃藥、點藥水，症狀卻一直沒改善，近日再度到眼科檢查。

長安醫院眼科主任何宜豪今天表示，患者到院檢查後，經眼壓、視網膜、黃斑部等相關結構檢查都很正常，但患者告知看東西時覺得兩側不清楚，經安排

視野檢查，發現兩眼外側偏盲，懷疑可能是腦腫瘤壓迫到視神經，經進一步接受電腦斷層檢查，果然發現腦部視神經交叉處有一個約2公分的腦腫瘤。

何宜豪表示，患者得知是腦腫瘤很震驚，經轉診腦神經外科，確診是「腦下垂體腫瘤」，透過鼻內視鏡腦下垂體腫瘤切除術治療後，視力已恢復正常，後續僅需定期追蹤，患者慶幸及早發現及治療。

何宜豪指出，「腦下垂體腫瘤」約佔腦內腫瘤5~10%，大部分屬原發性，臨床上常不會有症狀，也沒有特定原因。因腦下垂體是人體控制荷爾蒙的樞紐，若長出腫瘤，因影響荷爾蒙的分泌，會出現泌乳症、無月經或不孕症，以及肢端肥大症等臨床症狀。

另一種則像陳姓患者一樣，荷爾蒙影響症狀不明顯，卻造成視力模糊及視野缺損。呼籲民眾，一旦眼睛出現視力模糊，或者視野有缺角看不到，務必盡早至眼科門診接受進一步檢查追蹤，才能早日釐清病因治療。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/