萬金石馬拉松17日開跑 運動博覽會白色情人節登場

2019-03-13 16:50

〔記者何玉華／新北報導〕經國際認證（IAAF）為銀標賽事的「萬金石馬拉松」將於17日（週日）登場，市府將於明（14）日起在市民廣場前舉辦3天的運動博覽會，自上午11點到晚間8點開放民眾領取物資；3天展期中將有各類運動名人見面分享會，包括首次來台參賽的日本「女版川內優輝」吉富博子見面會。

新北市體育處表示，運動博覽會現場結合參賽選手領物資，還有周邊商品提供下訂；展期中邀請跑界名人分享跑步經驗，包括首次來台參賽的日本「女版川內優輝」吉富博子見面會，「野跑悍將」江晏慶、「天才跑者」雷理莎、「最速總經理」王冠翔、「最速律師」邱靖貽等人將與跑友暢談個人跑步哲學，還有熱愛跑步的名人蕭青陽，也會來分享他的賽道主題曲。

還有「森林王子」張泰山、裕隆球星劉人豪、邱柏璋，也會到現場與跑友同歡。另外，活動代言人「大馬運動甜心」林明楨將與粉絲共度3月14日的白色情人節；博覽會現場還有美食及各類運動項目，有小孩最愛的Mini Baseball、幼兒體操、射擊、飛鏢等體驗項目，還有國內少見的袋棍球、最夯的電競主題展等，以及集章闖關等活動。

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