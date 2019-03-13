紓解血荒 3月捐血台中郵局送好禮

2019-03-13 17:40

〔記者陳建志／台中報導〕台中捐血中心目前庫存量僅6天，且A型、AB型庫存更不足，為紓解國內血荒，台中郵局3月發起「捐熱血，郵愛心」活動，凡本月在台中各捐血據點捐血，就贈送「超商50元商品卡（或朱玉滿堂存摺），今天並在大里捐血室舉辦擴大宣導活動，民眾只要6點前到場捐血，除「超商50元商品卡（或朱玉滿堂存摺），還加贈送1包池上米，3月21日也將到成功嶺替代役訓練班舉辦捐血活動，邀請大家一起挽袖捐熱血。

台中郵局丘京華局長表示，為了推廣「捐血一袋，救人一命」的理念，已經連續多年在台中地區舉辦「捐熱血，獻愛心」活動，今年將3月訂為捐血月，民眾只要在3月1至到31日前往台中捐血中心的19處據點捐血，就贈送「超商50元商品卡（或朱玉滿堂存摺），希望能提升民眾捐血意願，募集到1萬袋的鮮血。

今天還特別到大里捐血室（大里區東榮路一段128號）舉辦擴大宣導活動，民眾只要今天下午6點前到捐血室捐血，除了原有的毛巾贈品、超商50元商品卡（或朱玉滿堂存摺），還加贈1包1公斤裝的池上米，希望民眾踴躍來捐血。

台中捐血中心企劃課長吳孟達表示，中彰投地區醫療院所，1天約需使用1500袋的血液，但目前台中血庫庫存量約6天，比7到10天的安全庫存量稍低，尤其A型、AB型庫存僅5天更不足，急需民眾踴躍捐血，非常感謝台中郵局配合提供紀念品，讓更多民眾可以加入捐血行列。

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