最美魚販戀愛ing 家人祝福「疼她最重要」

2019-03-13 16:02

〔記者陳冠備／彰化報導〕有「最美魚販」之稱的網路直播主「阿澎」（劉芃芃），被週刊爆料與奶粉小開勾手約會看電影，疑似名花有主，記者今日走訪阿澎彰化老家魚攤，阿澎二姊直言：「不知情，早上人家傳新聞才知道」，阿澎爸說，談戀愛很正常，最重要要疼愛她。

一部因穿著細肩帶在菜市場殺魚的影片，讓阿澎一夕之間爆紅，甜美的笑容是不少婆媽理想中的媳婦外型，去年12月她坦承「單身中」，還開出條件，一定要會陪她吃魯肉飯，未料過完年沒多久，本月7日晚間就被媒體拍到，勾手林姓奶粉小開去看電影「驚奇隊長」，最後乘坐500萬跑車返家過夜，顯然戀愛ing。

聽到女兒戀情曝光消息，阿澎爸笑說，「我真的不知道！」如果有，我也很開心，但最重要的條件是，一定要疼愛阿澎。

阿澎二姊說，不清楚阿澎目前感情狀況，是早上看到有人傳來訊息報導才知道，阿澎過年回家並沒提及有男朋友或是曖昧對象等，但如果有喜歡的好歸宿，不管對方有沒有錢，只要疼愛妹妹，包括爸媽跟所有家人一定都支持她。

阿澎二姊也說，「希望網友留一些口德！」這是阿澎的私人生活，不管對象有錢沒錢，只要真心疼愛阿澎就好，從阿澎爆紅後，有酸民留言難聽，媽媽看了難過又生氣，還掛急診，希望大家應該用正面的心態來看這件事。

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