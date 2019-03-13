老人共餐新據點 三多里新據點飄香

2019-03-13 15:35

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市樹林區三多里辦公處今天舉辦老人共餐，食材由「全球傳動科技公司」提供，預估將有70位長輩受惠。三多里長吳謝秀琴表示，心中一直抱著照顧里內長輩的想法，非常感謝與珍惜有這樣的資源，藉此照顧里內弱勢的長輩，並能鼓勵更多足不出戶的長輩走出家門，讓長輩在地健康樂活。

「全球傳動科技公司」從2018年開始贊助樹林區羌寮里老人共餐，今年贊助三多里老人共餐所有食材，提供當地每月1次的老人共餐，樹林區長陳奇正也感謝全球傳動以實際行動落實社會責任，讓樹林區又多了一個共餐點飄香。

三多里老人共餐將在每月第2週的星期三上午11點舉辦，公所並準備有洗衣粉、洗碗精等精美的豐富宣導品，讓區長現場舉辦有獎徵答活動，分送給現場回答問題的民眾。

陳奇正表示，樹林區老年人口大約10％，屬於高齡化的行政區，區公所重視照顧樹林長輩的服務，最終希望未來樹林各里都能成立銀髮俱樂部，帶動長輩參與健康促進活動，希望有更多的長輩能走出家門，真正達到在地樂活。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/