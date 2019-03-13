苗124縣道10公里爛路 縣府4500萬改善8月完工

2019-03-13 16:09

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣124縣道連結三灣鄉瓦窯岡經獅頭山至南庄鄉西村大橋路段，為往來三灣、南庄的重要道路，但因使用年久處處破損龜裂，苗栗縣政府向交通部公路總局爭取前瞻計畫補助，共投入4500萬元進行10公里路段改善，盼能提升交通品質、促進觀光，預計今年8月底完工。

124縣道三灣至南庄路段濱溪臨山，為雙向單線道，路寬約8公尺，為早年通往南庄的必經之道，隨著124乙線外環道開通後，車流量已較為減少，但仍為地方居民、農產運輸、假日觀光車潮分流的重要幹道。

苗縣府獲交通部前瞻計畫補助3960萬，再加上縣府配合款540萬，共投入4500萬元，將針對三灣瓦窯岡至南庄溪村大橋共10公里路段進行改善，除了全面刨鋪AC路面外，另外也改善710公尺的排水系統及100公尺的路基改善。

苗栗縣長徐耀昌表示，該路段為遊客前往獅頭山、勸化堂等景點唯一道路，假日時則可紓解往南庄的觀光車潮，經費到位後立即啟動工程，盼提升交通觀光效益。

苗栗縣議員曾玟學則建議，依據苗栗石虎保育自治條例，1公里以上道路施工須徵詢生態專家建議，順便調查是否有石虎等珍稀動物棲地；縣府工務處長趙清榮解釋，由於該路段是維修而非新闢或拓寬，因此不在此規範內，但仍會要求施工過程避免干擾生態，預計將於今年8月底完工。

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