哇！山下放晴溫暖 合歡山下冰雹了！

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣今日是艷陽高照的好天氣，中午是高溫24度的溫暖天氣，合歡山卻下冰雹了，中午時分開始斷斷續續地下，到下午包括武嶺、合歡山莊等地點，地上都有薄薄的冰，意外看觀賞到到山上下銀色世界 ，都大呼「賺到了」。
這場意外的冰雹秀是從中午1點許開始下，圓滾滾的冰雹下在車頂上還會發出叮叮咚咚的聲響，冰雹之後即有冰霰連續演出，慢慢讓道路蒙上一層白色的冰，。
松雪樓人員表示，中午起就陸陸續續下起冰雹，到剛剛還有零星的冰雹落下。
網友劉進源也說，雖有人說是下冰霰，但現場看是圓圓的，一顆顆的，應該是冰雹而不是冰霰。現在路面結冰，因地上結冰有些車子爬坡已會打滑非常危險，請駕駛人小心，若要上山最好能加掛雪鏈。
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松雪樓外的冰雹。（讀者劉進源提供）
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合歡山上的冰雹從中午1點多開始下。（讀者劉進源提供）
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合歡山下冰雹地上結冰，沒加掛雪鏈的車，有的會打滑。（讀者劉進源提供）
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合歡山上路面結冰巳會打滑，駕駛朋友要小心。（讀者劉進源提供）
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