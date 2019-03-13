宜市原救國團大樓整修後揭牌 命名「龍鄉樓」

2019-03-13 15:02

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市原救國團大樓與志清堂，市公所斥資3200萬元收回，整修外觀至內部；今救國團大樓正式揭牌啟用，為紀念於鹿耳島龍鄉町出身的首任宜蘭廳長西鄉龍次郎，新大樓命名為「龍鄉樓」；宜蘭市長江聰淵指出，龍鄉樓內含親子館、財政課、社會課、防災辦公室及幼兒園等單位，將成為宜蘭市第2行政中心，為市民服務。

日治時期首任宜蘭廳長的西鄉菊次郎誕生於鹿兒島縣龍鄉町，對宜蘭的整治和建設有很大的功勞，地方為感念西鄉菊次郎治水的功績，特別設立「西鄉廳憲德政碑」，紀念碑現位於西門橋下的宜蘭河畔堤防，由此可知日本鹿兒島龍鄉町與宜蘭有著深遠的淵源。西鄉菊次郎父親為「維新三傑」西鄉隆盛，而在鹿兒島取景、講述西鄉隆盛故事的NHK大河劇「西鄉殿」在日本上映後引起極大迴響。

市公所指出，龍鄉樓地下室做為終身多元學習之用，現有樂活進修學苑進行休閒及生活的教育多元課程，市民活動中心提供民眾休閒活動的場所，3樓為熊讚親子館，提供舒適、安全的親子教育空間，社會課搬遷至1樓，財政課及市立幼兒園則搬遷至2樓。

江聰淵表示，各課室都集中在公所大樓辦公，不但同仁辦公擁擠，市民洽公也不方便，把社會課、財政課和幼兒園搬遷到龍鄉樓辦公，可以解決空間擁擠的情形，公所搬遷後剩下的空間也可以另作規劃使用，讓市民洽公能有更順暢及舒適的空間。

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