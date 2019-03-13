劉香慈一鏡到底、為戲落髮 中華大學將邀回母校分享

2019-03-13 14:58

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市中華大學校友也是演員的劉香慈，曾演活魔鬼女士官的角色，近日她也在電影《乳．房》飾演罹換乳癌的患者，其中一場落髮的戲，一鏡到底呈現從眷戀美麗長髮，到綁起馬尾、勇敢一刀剪下，最後剃光頭痛哭的情緒轉折，展現演戲功力，學校也希望邀請她回母校，透過她的分享，鼓勵大學生勇敢追夢。

畢業於中華大學的劉香慈，曾參與電視台多部戲劇演出，更演活「魔鬼女士官」的角色，個性開朗活潑的她，也曾被冠上軍中情人美名，不過，劉香慈近期在電影《乳．房》擔任女主角，呈現乳癌患者的心聲，演技備受肯定。

中華大學表示，劉香慈在電影中飾演保險業務員，夢想能在台北買房子，但32歲的她，卻發現罹患乳癌，於是決定接受乳房割除手術，轉念動起用保險理賠金購屋買房的念頭，想用自己的「乳」換一間「房」。

其中開場白就是劉香慈為戲落髮、一鏡到底的演出，為演活這場戲，她拍攝前還到醫院瞭解乳癌患者在醫院檢查、觸診等各種過程，最後還要剃髮，因為表現到位，讓不少影評人驚豔，也讓劉香慈的演藝事業在結婚生子後再現高峰。

中華大學表示，對有劉香慈這樣的校友藝人與有榮焉，希望能邀請她回母校，跟學弟妹聊聊追夢過程，鼓勵學弟妹勇敢逐夢。

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