孩子排球賽摘冠卻高興不起來 原因卡在....

2019-03-13 15:07

〔記者張議晨／宜蘭報導〕礁溪國中男子排球隊3月8日在國中排球甲級聯賽奪冠，成為全縣首間拿下甲組冠軍的勁旅，縣長林姿妙今前往頒獎；不過，有球員家長當面陳情，感慨宜蘭無高中職有排球隊，「即使國中摘冠，最後仍得到其他縣市打拼」，如同在幫外縣市培育人才；對此，縣府教育處強調，已跟縣內高中職接洽成立排球隊，留住縣內人才。

礁溪國中排球隊成軍4年，男、女排球員共有41人；日前參與在台北市立大學舉辦的甲組聯賽，順利擊敗尋求2連霸的勁旅北安國中，摘下全國總冠軍，其中隊員陳柏勳拿下個人MVP、施宇祥則奪得最佳邊線攻擊球員、潛力球員兩項大獎。

縣長林姿妙、立委陳歐珀今赴礁溪國中道賀，親自頒發獎學金鼓勵其他球員再接再厲，為宜蘭爭光。

礁溪國中、國小發展排球運動多年，兩校採一條龍方式訓練，冠軍球員裡多數為礁溪國小畢業；不過，宜蘭縣無高中職有甲組排球隊，有球員家長感慨，即使拿下冠軍，國三球員仍得面臨宜蘭縣無高中職球隊可以參與，被迫往西部縣市求學。

今有家長當面向林姿妙陳情，盼縣府協助縣內高中職成立專職球隊，留住優秀排球人才。

家長林廉凱直言，今年拿下高中組甲級聯賽冠軍的豐原高商、亞軍的瑞芳高工，兩校許多球員都來自礁溪，今年冠亞軍賽如同「自己人打自己人」，看在他們國三家長心裡感到心痛。

「縣內人才應該留在宜蘭」林廉凱說，身為家長，若孩子留在家鄉，不僅可以提供最大支持，也是為故鄉爭光，希望縣府協助爭取縣內高中職成立球隊，讓宜蘭小孩為家鄉打拼。

對此，林姿妙表示，她已請教育處與各高中職接洽，預計近期就有好消息，落實宜蘭縣排球隊伍的三級制度。

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