虎高王士晉學測5科71級分錄取香港科技大學 他最厲害的是…

2019-03-13 14:59

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾高中王士晉學測5科71級分，錄取香港科技大學，今天收到錄取通知單，再創該校新紀錄，但他最厲害的是靠著自學能說7種語言，未來希望能往資訊工程方面發展。

家住虎尾的王士晉學測5科拿下71級分，多益成績高達910分，參加大學博覽會甄選，錄取電機系世界排名第11的香港科技大學工學院（大一不分系），為該校致力推展國際教育創下新里程碑。

虎高秘書吳學偉表示，近年來該校積極推廣國際教育，除增聘一名常駐、專屬的外籍英文老師，每年都會甄選外交大使代表遠赴澳洲布里斯本及日本遊學；課程教學也開設第二外語德語、日文選修課程，並將英語檢定考試列為在校學生既定課程規劃、在校內設置多益（TOEIC）試場方便學生應試，王士晉錄取香港科技大學，展現成果。

高中3年沒有補習的王士晉，喜歡資訊工程，不僅已完成大學程式先修檢定（APCS）五級頂標中獲4級高標，難能可貴的是，除了英語，靠著自學會說德、日、阿拉伯、法、西班牙及廣東話，讓人刮目相看。

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